Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Giriş: 11.03.2026 - 12:22
        F.B. (33) idaresindeki 06 GC 6655 plakalı kamyon, Şırnak-Cizre kara yolunun 30. kilometresi Tüneller mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

