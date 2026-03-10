Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 17:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 40,86 gram eroin, 2,98 gram skunk ve 2,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı; o anlar kamerada
        Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı; o anlar kamerada
        Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama
        Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama
        Hürmüz kapandı, Gabar stratejik güç oldu Türkiye'nin enerji kalkanı Şırnak'...
        Hürmüz kapandı, Gabar stratejik güç oldu Türkiye'nin enerji kalkanı Şırnak'...
        Silopi'de "Boş Sandalye" adlı oyun sahnelendi
        Silopi'de "Boş Sandalye" adlı oyun sahnelendi
        Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 3 tutuklama
        Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 3 tutuklama
        Şırnak'ta jandarma ekipleri cephanelik ele geçirdi
        Şırnak'ta jandarma ekipleri cephanelik ele geçirdi