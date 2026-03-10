Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 40,86 gram eroin, 2,98 gram skunk ve 2,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.