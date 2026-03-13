Canlı
        Silopi'de "APP" plaka değişimi için başvuru

        Silopi'de "APP" plaka değişimi için başvuru

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "APP" olarak bilinen standart dışı plakaları kullanan araç sahipleri, yasal düzenlemelerin ardından değişim işlemleri için plaka basım atölyelerine başvurdu.

        13.03.2026 - 14:12
        Silopi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu, yaptığı açıklamada, daha önce günde yaklaşık 30 plaka basımı yapılırken son günlerde bu sayının 100'e kadar çıktığını belirtti.


        Vatandaşların bir kısmının plakalarının standartlara uygun olmasına rağmen değişim talebiyle başvurduğunu ifade eden Haşimoğlu, şunları kaydetti:


        "Gelen bazı vatandaşlar plakayı değiştirmek istediklerini söylüyor. Kontrol ettiğimizde plakanın APP olmadığını, standartlara uygun olduğunu görüyoruz. APP olup da değişim için gelen çok sayıda vatandaşımız da var. Cezai işlemlerin 1 Nisan'a kadar ertelenmesi bizi oda olarak bir nebze rahatlattı. Yoğunluk bugünden itibaren biraz azalmaya başladı. Vatandaşlarımızdan ricamız acele etmemeleri ancak son güne de bırakmadan APP olan plakalarını değiştirmeleridir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

