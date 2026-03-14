Şırnak'ta yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde park ederken kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. E.T. yönetimindeki 06 DL 0093 plakalı hafif ticari araç, Karşıyaka Mahallesi'nde sürücüsünün park etmek istediği sırada kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.