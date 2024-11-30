Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 5 zanlı tutuklandı

Kentte daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkali kamera kayıtlarından belirlenmiş, düzenlenen operasyonlarda 30 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 30 zanlıdan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.