Cizre Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçına hazır

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, 12. haftada yarın sahasında İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma öncesindeki son çalışma, Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcıları Burak Köse ve Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenör Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Oyuncularına güvendiklerini aktaran Cıvıldak, "Son 2 maçımız için hazırlanıyoruz. Yarın Akkuş Belediyespor, Pazar günü de İstanbul Gençlikspor maçlarıyla ilk devreyi tamamlayacağız. Son 2 maçımızı inşallah kazanacağız. Eksik bir kadromuz var ama arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yarın bu önemli maçta seyircimizi destek vermek için salona bekliyoruz" ifadelerini kullandı.