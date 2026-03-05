Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Şırnak'ta temaslarda bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.





Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek, Vali Birol Ekici ile görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı da makamında ziyaret eden Eminoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle buluştu.



Eminoğlu, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Şırnak'ın her geçen gün gelişen ve üreten bir kent haline geldiğini, bu gelişmelerin Ankara'dan takip edildiğini söyledi.



Spordan sanata, eğitimden sağlığa ve güvenliğe kadar ülkenin çağ atladığını aktaran Eminoğlu, bunu ilerletmek için tüm teşkilatın canla başla çalıştığını, bunun çok kıymetli olduğunu belirtti.



Ülkenin etrafının bir ateş çemberinde olduğunu anlatan Eminoğlu, şunları kaydetti:



"Her tarafımızda bir olay var ama Türkiye bir karakterle, kimlikle tüm bu olaylara rağmen ayakta duruyor, ülkeyi daha da ileriye taşıyan bir iradeden bahsediyoruz bu çok kıymetli. O yüzden bizim de bu birlik ve beraberliği aynı şekilde sağlamamız lazım. Bu birlik ve beraberliği yıllarca baltalamaya çalıştılar ama bizi birleştiren Allah'ın dini İslam ve Peygamber Efendimizin yoludur. Bu kanalda birleşmemiz lazım."



Daha sonra Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Eminoğlu, atölyeleri gezdi, yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'den bilgi aldı ve gençlerle buluştu.

