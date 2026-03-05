Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Şırnak'ta temaslarda bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Şırnak'ta temaslarda bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.


        Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek, Vali Birol Ekici ile görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı da makamında ziyaret eden Eminoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle buluştu.

        Eminoğlu, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Şırnak'ın her geçen gün gelişen ve üreten bir kent haline geldiğini, bu gelişmelerin Ankara'dan takip edildiğini söyledi.

        Spordan sanata, eğitimden sağlığa ve güvenliğe kadar ülkenin çağ atladığını aktaran Eminoğlu, bunu ilerletmek için tüm teşkilatın canla başla çalıştığını, bunun çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Ülkenin etrafının bir ateş çemberinde olduğunu anlatan Eminoğlu, şunları kaydetti:

        "Her tarafımızda bir olay var ama Türkiye bir karakterle, kimlikle tüm bu olaylara rağmen ayakta duruyor, ülkeyi daha da ileriye taşıyan bir iradeden bahsediyoruz bu çok kıymetli. O yüzden bizim de bu birlik ve beraberliği aynı şekilde sağlamamız lazım. Bu birlik ve beraberliği yıllarca baltalamaya çalıştılar ama bizi birleştiren Allah'ın dini İslam ve Peygamber Efendimizin yoludur. Bu kanalda birleşmemiz lazım."

        Daha sonra Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Eminoğlu, atölyeleri gezdi, yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'den bilgi aldı ve gençlerle buluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        30 yıllık çığ acısına yeni umut: Şırnak'ta afetzedeler için konut yapılacak
        30 yıllık çığ acısına yeni umut: Şırnak'ta afetzedeler için konut yapılacak
        Şırnaklı gazetecilerden belediyelere 'Yerel basına destek' çağrısı
        Şırnaklı gazetecilerden belediyelere 'Yerel basına destek' çağrısı
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda iftar programı
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda iftar programı
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı personeli iftar sofrasında buluştu
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı personeli iftar sofrasında buluştu
        Kızılay, Ramazan ayında Şırnak'ta bin haneye nakdi destek sağlayacak
        Kızılay, Ramazan ayında Şırnak'ta bin haneye nakdi destek sağlayacak
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Şırnak'ta gençlerle söyleşi prog...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Şırnak'ta gençlerle söyleşi prog...