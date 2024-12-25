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        Şırnak'ta "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni yapıldı

        Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 2024 kapsamında yürütülen "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:56
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        Şırnak'ta "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni yapıldı
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        Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 2024 kapsamında yürütülen "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

        Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Etkinlikte, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen faaliyetin video gösterimi yapıldı.

        Programda konuşan Vali Birol Ekici, polisin kamu düzeninin ve güveninin teminatı olduğunu söyledi.

        Ekici, öğrencilerden 2025'teki Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda başarı beklediklerini belirterek, "Tam puan bekliyorum. Üniversite sınavında da Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini, geleceğin teminatı olan gençlerin potansiyellerini üst seviyeye çıkartabilmeleri için bu projelerin büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

        Yarka, "Bu proje ile gençlerimizin sadece eğitsel alanda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da desteklenmesi sağlanmıştır. Kendilerini ifade etmeleri, toplumsal hayata kazandırılmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri için önemli adımlar atılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Başkomiser Aslıhan Yılmaz ise proje kapsamında, güreş, kuaförlük, basketbol, voleybol, tiyatro, İngilizce, resim, sinema, uçurtma şenliği etkinlikleriyle öğrenci ve gençlerle bir araya geldiklerini belirtti.

        Yılmaz, "Bir yıl içerisinde düzenlenen tüm etkinliklerle 7 bin 593 çocuk ve gençle birebir temas kurulmuş olup, katılımcı hedef grubun eğitsel ve ailesel çevreleriyle birlikte il genelinde 25 bin kişiye ulaşılmıştır." bilgisini paylaştı.

        Programa, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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