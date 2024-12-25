Şırnak'ta "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni yapıldı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 2024 kapsamında yürütülen "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ekici, öğrencilerden 2025'teki Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda başarı beklediklerini belirterek, "Tam puan bekliyorum. Üniversite sınavında da Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini, geleceğin teminatı olan gençlerin potansiyellerini üst seviyeye çıkartabilmeleri için bu projelerin büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yarka, "Bu proje ile gençlerimizin sadece eğitsel alanda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da desteklenmesi sağlanmıştır. Kendilerini ifade etmeleri, toplumsal hayata kazandırılmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri için önemli adımlar atılmıştır." ifadelerini kullandı.