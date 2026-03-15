Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 15.03.2026 - 16:47 Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlde dün başlayan, gece ve sabah etkisini sürdüren yağış, Dirsekli Mahallesi'ndeki derenin taşmasına neden oldu.
Taşkın nedeniyle 5 ev ve 3 çadırı su bastı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ev ve çadırlarda biriken suyu tahliye etti.
