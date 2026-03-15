Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



İlde dün başlayan, gece ve sabah etkisini sürdüren yağış, Dirsekli Mahallesi'ndeki derenin taşmasına neden oldu.



Taşkın nedeniyle 5 ev ve 3 çadırı su bastı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, ev ve çadırlarda biriken suyu tahliye etti.



