GÜNCELLEME - Şırnak-Hakkari kara yoluna çığ düştü

Çığ nedeniyle kapanan Şırnak-Hakkari kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Şırnak-Hakkari kara yolunun Suvara Kutra bölgesine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda ekiplerce mahsur kalan otobüsteki 40 yolcunun kurtarılması için çalışma yürütüldü. Ekiplerin çalışmasıyla temizlenen yolda mahsur kalan otobüs ve yolcular kurtarıldı. Öte yandan, çığ tehlikesine karşı yolun ulaşıma kapalı tutulacağı öğrenildi.

