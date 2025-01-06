Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Şenoba beldesi Besta mevkisinde Yusuf E'nin (25) kullandığı 34 COG 429 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü Yusuf E. ile Selman E. ağır yaralandı.
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.