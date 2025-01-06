Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 23:05 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Şenoba beldesi Besta mevkisinde Yusuf E'nin (25) kullandığı 34 COG 429 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü Yusuf E. ile Selman E. ağır yaralandı.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Kanada Başbakanı istifa etti
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Blinken: Ukrayna'da harita değişmez
        Blinken: Ukrayna'da harita değişmez
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
        Şırnak'ta ambulans uçak 4 yaşındaki çocuk için havalandı
        Şırnak'ta ambulans uçak 4 yaşındaki çocuk için havalandı
        Şırnak'ta üreticilere yüzde 70 hibe ile 4 bin 600 arı kovanı dağıtıldı
        Şırnak'ta üreticilere yüzde 70 hibe ile 4 bin 600 arı kovanı dağıtıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı