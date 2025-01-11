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        Şırnak'ta sondaj aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ta devrilen sondaj aracının sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:54 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:59
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        Şırnak'ta sondaj aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta devrilen sondaj aracının sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hasan A. yönetimindeki 72 AY 312 plakalı petrol sondaj aracı, Kasrik beldesi Akçay köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki M.S. yaralandı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Hasan A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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