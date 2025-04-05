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        TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 30. Grupta Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü, 1936 Hakkari Hayalkent Spor Kulübü ile 4-4 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:19
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        TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 30. Grupta Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü, 1936 Hakkari Hayalkent Spor Kulübü ile 4-4 berabere kaldı.

        Cizre Hamit Özalp Stadında oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısını Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü, 4-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda bulduğu golle eşitliği yakalayan 1936 Hakkari Hayalkent Spor Kulübü, maçtan beraberlikle ayrıldı.

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