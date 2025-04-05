TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 30. Grupta Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü, 1936 Hakkari Hayalkent Spor Kulübü ile 4-4 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 30. Grupta Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü, 1936 Hakkari Hayalkent Spor Kulübü ile 4-4 berabere kaldı.
Cizre Hamit Özalp Stadında oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısını Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü, 4-0 önde kapattı.
İkinci yarıda bulduğu golle eşitliği yakalayan 1936 Hakkari Hayalkent Spor Kulübü, maçtan beraberlikle ayrıldı.
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