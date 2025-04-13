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        Şırnak'ta amatör maçta görevli polislere çiçek verildi

        Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla amatör maçta görevli polislere çiçek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 00:47 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:47
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        Şırnak'ta amatör maçta görevli polislere çiçek verildi
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        Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla amatör maçta görevli polislere çiçek verildi.

        Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Şırnak Şube Başkanı Faysal Kadırhan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gözlemci Ömer Yalçın, Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik Spor arasındaki amatör maçında stadyumda görev yapan polis memurlarını saha içine davet etti.

        Kadırhan ve Yalçın, hakem ile sporcularla polislere çiçek vererek haftalarını kutladı.

        Türbindeki taraftarlar da alkışlarla destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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