Şırnak'ta amatör maçta görevli polislere çiçek verildi

Kadırhan ve Yalçın, hakem ile sporcularla polislere çiçek vererek haftalarını kutladı.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Şırnak Şube Başkanı Faysal Kadırhan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gözlemci Ömer Yalçın, Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik Spor arasındaki amatör maçında stadyumda görev yapan polis memurlarını saha içine davet etti.

Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla amatör maçta görevli polislere çiçek verildi.

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