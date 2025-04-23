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        Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sürüyor

        Şırnak'ta, Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:47 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:59
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        Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sürüyor
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        Şırnak'ta, Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" devam ediyor.

        Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen festivalin ikinci gününde parkurlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla civar köylerde yaşayan öğrenciler için açıldı.

        Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneğince rafting, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü tarafından da kano turu organize edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ip atlama, yüz boyama, palyaço gösterisi, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri ile oyun parkurlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

        Daha sonra katılımcılar ve öğretmenler halay çekti.

        Festivale katılanlardan kimileri alanda çadır kurup kamp ateşi yaktı, kimi de etkinlikleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

        Festival, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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