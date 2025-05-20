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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 22 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:35
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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 22 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 10-16 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, yakalanan 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 14 cep telefonu, 6 bin 688 paket sigara, 97 elektronik sigara, 15 kilogram nargile tütünü, 19 elektronik eşya, 531 ayakkabı ve 12 muhtelif malzeme ele geçirildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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