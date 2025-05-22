Şırnak'ta kadınlara "KADES" ve "Aile İçi İletişim" eğitimi verildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadınlara, "Aile İçi İletişim" ve "Kadına Şiddetle Mücadele" farkındalık eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kısım Amirliğince, Taşdelen İlk ve Ortaokulu, Bulakbaşı İlkokulu, İnceler Şehit Er Ahmet Akyel Ortaokulu ve Ballı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 6284 Sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" hakkında bilgilendirme yapıldı, ayrıca KADES (Kadın Destek Uygulaması) tanıtıldı. Uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanımına ilişkin bilgi verildi.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli uzman psikologların katılımıyla düzenlenen seminerde "Aile İçi İletişim", "Öfke Kontrolü" ve "Şiddet Farkındalık Eğitimi" başlıklarında da sunum yapıldı.

Psikologlar, sağlıklı iletişimin temelleri, aile içindeki çatışma durumlarında izlenmesi gereken yöntemler ve şiddetin tanımı ile türleri konusunda bilgi verdi.