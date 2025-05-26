Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aramalarda, 13 kök kenevir, gümrük kaçağı 47 cep telefonu, 68 bin 519 paket sigara, 89 elektronik sigara, 33 kilogram çay, 4 kilogram nargile tütünü, 12 elektronik eşya, 91 ayakkabı, 100 güneş gözlüğü, 50 oyuncak, 2 klima, 305 inşaat malzemesi, 138 anahtar takımı, 102 tamir takımı ve 208 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.​​​​​​​

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 17-23 Mayıs'ta uyuşturucu, asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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