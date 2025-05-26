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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 25 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:07
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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 25 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 17-23 Mayıs'ta uyuşturucu, asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, yakalanan 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Aramalarda, 13 kök kenevir, gümrük kaçağı 47 cep telefonu, 68 bin 519 paket sigara, 89 elektronik sigara, 33 kilogram çay, 4 kilogram nargile tütünü, 12 elektronik eşya, 91 ayakkabı, 100 güneş gözlüğü, 50 oyuncak, 2 klima, 305 inşaat malzemesi, 138 anahtar takımı, 102 tamir takımı ve 208 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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