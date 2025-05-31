Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğaseverlerin rotası oldu

AYHAN BABAT - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğal güzellikleri ve serin havasıyla doğaseverlerin gözdesi oldu.

Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde yer alan ve doğal oluşumlarla dikkati çeken Faraşin Yaylası, tektonik Faraşin ve Karadağ gölleri ile doğanın eşsiz güzelliklerini barındırıyor.

Tesis edilen huzur ortamında rotasını yaylaya çeviren doğa tutkunları ilkbaharda erimeyen kar nedeniyle hem güzel manzara eşliğinde gezinti yapma hem de serinleme imkanı buluyor.

Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren yaylada yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler de güzel görüntüler oluşturuyor.

Her adımda bambaşka bir manzarayla karşılaşan ziyaretçiler, gördükleri güzel manzaraları fotoğraflıyor.

Doğa tutkunları Faraşin Yaylası'nın üst kısımlarında yer alan birçok endemik bitki türünün yaşadığı Çalyan Gölü kenarında dinlenme fırsatı buluyor.