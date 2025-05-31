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        Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğaseverlerin rotası oldu

        AYHAN BABAT - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğal güzellikleri ve serin havasıyla doğaseverlerin gözdesi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:15
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        Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğaseverlerin rotası oldu
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        AYHAN BABAT - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğal güzellikleri ve serin havasıyla doğaseverlerin gözdesi oldu.

        Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde yer alan ve doğal oluşumlarla dikkati çeken Faraşin Yaylası, tektonik Faraşin ve Karadağ gölleri ile doğanın eşsiz güzelliklerini barındırıyor.

        Tesis edilen huzur ortamında rotasını yaylaya çeviren doğa tutkunları ilkbaharda erimeyen kar nedeniyle hem güzel manzara eşliğinde gezinti yapma hem de serinleme imkanı buluyor.

        Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren yaylada yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler de güzel görüntüler oluşturuyor.

        Her adımda bambaşka bir manzarayla karşılaşan ziyaretçiler, gördükleri güzel manzaraları fotoğraflıyor.

        Doğa tutkunları Faraşin Yaylası'nın üst kısımlarında yer alan birçok endemik bitki türünün yaşadığı Çalyan Gölü kenarında dinlenme fırsatı buluyor.

        - "Herkes bu güzellikleri görmeli"

        Faraşin Yaylası'nın ziyaretçilerinden, Isparta'dan gelen Derya Gül Arıduru, AA muhabirine, bölgedeki güzellikleri görmeye geldiklerini belirtti.

        Doğa ile iç içe bir gün yaşadıklarını anlatan Arıduru, "Doğa adeta cennete dönüşmüş buralarda. İki mevsim bir arada yaşanıyor. Buraya gelirken sadece doğayı görmedik, farklı farklı alanlarda insanlarımız uğraş veriyor. Hayvancılık yapanlar var, doğada bitki toplayanlar var. Çalyan Gölü'ne geldiğimizde ise bambaşka bir huzura kavuştuk. Çok mutlu olduk. Herkes buraya gelmeli, bu güzellikleri görmeli." dedi.

        - "Eşsiz bir doğası var"

        Elazığ'dan gelen Nisanur Durmaz da bu güzel yaylayı gezme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Her yerin yemyeşil olduğunu, huzur verdiğini dile getiren Durmaz, şöyle konuştu:

        "Faraşin Yaylası'ndayız. Buranın görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Eşsiz bir doğası var, çok güzel. Fotoğraflardan bakıp, imreniyordum. Gelip görmek isteyenleri bekleriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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