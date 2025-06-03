Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        GÜNCELLEME - Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

        Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:24 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yapılan çalışmada kontrol noktasında bir tır durduruldu.

        Narkotik köpeği "Hector"un da katıldığı aramada, aracın dingilinin üzerinde ve yağ deposuna gizlenmiş 12 pakette 30 kilogram metamfetamin bulundu.

        Gözaltına alınan tırın sürücüsü A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        TIR'a gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucuyu 'Hector' buldu
        TIR'a gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucuyu 'Hector' buldu
        Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi
        Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi
        Şırnak'ta Gabar Dağı petrol arama sahasında 130 personelle tatbikat yapıldı
        Şırnak'ta Gabar Dağı petrol arama sahasında 130 personelle tatbikat yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Cizre'de aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu 40 çocuk tenisle bu...
        Cizre'de aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu 40 çocuk tenisle bu...
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 20 kişi hakkınd...
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 20 kişi hakkınd...