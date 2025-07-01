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        Silopi'de seyir halindeki tankerde yangın çıktı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 01.07.2025 - 23:25
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        Silopi'de seyir halindeki tankerde yangın çıktı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Salih Zorlu yönetimindeki 20 BLM 17 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kavaklı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Aracını yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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