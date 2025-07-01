Silopi'de seyir halindeki tankerde yangın çıktı

Salih Zorlu yönetimindeki 20 BLM 17 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kavaklı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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