Silopi'de seyir halindeki tankerde yangın çıktı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Salih Zorlu yönetimindeki 20 BLM 17 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kavaklı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Aracını yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
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