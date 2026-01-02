Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Şırnak'ta aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 21:46
        Şırnak'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Şırnak'ta aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Asayiş Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik "Narko alan" uygulaması yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.U'yu yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

