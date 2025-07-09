Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, mevlit okutuldu

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığınca Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı, mevlit programı düzenlendi.

Geylani Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda daha sonra mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

Öğle namazından sonra da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından gazetecilere açıklama yapan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Nevzat Usal, aziz şehitleri anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Usal, şöyle konuştu:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen elim olayda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin acısı yüreğimizi bir kez daha derinden yaralamıştır. Bu topraklarda özgür ve onurlu bir şekilde yaşıyorsak, bunu, canını gözünü kırpmadan feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Onların emanetleri, bize bırakılmış kutsal bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu taşımanın bilinciyle, ülkemizin huzuru ve geleceği için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. HAK-İŞ olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki teşkilatlarımızla barış, kardeşlik, adalet ve demokrasi temelinde büyüyen bir Türkiye'nin inşasında üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehitlerimiz olmak üzere, orman yangınlarıyla mücadelede şehit düşen orman emekçilerine, iş kazalarında ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."