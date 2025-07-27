Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de kavurucu sıcaklar bunaltıyor

Türkiye'de 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde, dün 48,5 derece olarak ölçülen sıcaklığın bugün 48 derece olması öngörülüyor.

Kavurucu sıcaklar nedeniyle ilçede özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı, çoğu esnaf iş yerini kapattı.

Yüksek sıcaklıkların hayatı olumsuz etkilediği ilçede, bazı çocuklar süs havuzunda, bazı çocuklar da hortum ve ibrikle başlarına su dökerek serinlemeye çalıştı.

- "Silopi'de hayat durmuş durumda"

İlçe sakini Mehmet Adan, AA muhabirine, 25 Temmuz'da Silopi'de Türkiye'nin tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsattı.

Sıcakların ilçede hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Adan, şunları kaydetti: