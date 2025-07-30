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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 20:59 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:59
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen ve takibi yapılan il genelindeki 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uzun namlulu silah, 15 tabanca, av tüfeği, 29 şarjör, 2 bin 366 fişek, telsiz, 4 gaz tipi el bombası ve 27 silah parçası ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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