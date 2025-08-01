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        Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sapan hastanede incelemede bulundu

        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Halit Sapan, hastanede incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:33 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:33
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        Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sapan hastanede incelemede bulundu
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        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Halit Sapan, hastanede incelemede bulundu.

        Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Dr. Sapan, hastanedeki sorun ve eksiklikleri yerinde görmek için saha denetimi gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapan, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak ve fiziki koşulları daha elverişli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir iyileştirme süreci başlatacaklarını belirtti.

        Başhekim Dr. Sapan, şunları kaydetti:

        "Tüm servis ve birimlerin peyderpey elden geçirilecek, boya, badana ve restorasyon çalışmalarının planlı ve titizlikle sürdürülecek. Bu çalışmaların hem hasta memnuniyetini hem de personel verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu planlamanın ilk adımı olarak Fizik Tedavi Ünitesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. Birimin fiziki yapısı, hem hasta konforunu hem de sağlık personelinin çalışma koşullarını gözeten şekilde yeniden düzenlendi. Yapılan fiziki düzenlemelerin hizmet kalitesine katkı sunacak. Bu tür düzenlemeler yalnızca görüntü değil, sağlık hizmetinin etkinliği açısından da büyük önem taşıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Tüm birimlerimizi sırasıyla yenileyerek hastanemizi hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için daha verimli ve konforlu hale getireceğiz."

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