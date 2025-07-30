Kuyumcudan yüzük hırsızlığı kamerada

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, müşteri gibi girdiği iki kuyumcuda yüzükleri sahteleriyle değiştirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Silopi ilçe merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kuyumculuk yapan 2 iş yerine müşteri gibi girerek, yüzük bakmak istediğini söyledi. Deneme bahanesiyle yüzükleri alan kişi, el çabukluğuyla yüzükleri benzer sahteleriyle değiştirip çaldı. Bir süre durumu fark eden her iki esnaf polise haber verdi. İhbar üzerine ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yüzüğü ustalıkla değiştirdiği ve iş yerinden çıkışı yer aldı.