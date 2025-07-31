Şerafettin Elçi Havalimanı haziran ayında 43 bin 259 yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda geçen ay 43 bin 259 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 43 bin 259, havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 696, taşınan yük ise toplam 504 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 6 ayında yolcu trafiği 201 bin 490, uçak trafiği 3 bin 370, yük trafiği ise 2 bin 23 tona ulaştı.