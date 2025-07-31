Şırnaklı halterci Sefkan Sümen Avrupa rekoru kırdı

ŞIRNAKLIMilli Halterci Sefkan Sümen, Madrid’de düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası‘nda koparmada kaldırdığı 145 kilo ile Avrupa rekoru kırdı, 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu milli halterci Sefkan Sümen, 23-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası‘nda Avrupa rekoru kırarak 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 88 kilo sıkletinde yarışan Sefkan Sümen, koparmada 145 kilogram kaldırarak Avrupa rekoru kırarak altın madalya sahibi oldu. Silkmede 172 kilo ve toplamda 317 kiloluk derecelerle 2 gümüş madalya ile Avrupa ikincisi oldu. Sümen, performansı ile 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.