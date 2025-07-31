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        Şırnaklı halterci Sefkan Sümen Avrupa rekoru kırdı

        ŞIRNAKLIMilli Halterci Sefkan Sümen, Madrid'de düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada kaldırdığı 145 kilo ile Avrupa rekoru kırdı, 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:44 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:50
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        Şırnaklı halterci Sefkan Sümen Avrupa rekoru kırdı
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        ŞIRNAKLIMilli Halterci Sefkan Sümen, Madrid’de düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası‘nda koparmada kaldırdığı 145 kilo ile Avrupa rekoru kırdı, 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu milli halterci Sefkan Sümen, 23-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası‘nda Avrupa rekoru kırarak 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 88 kilo sıkletinde yarışan Sefkan Sümen, koparmada 145 kilogram kaldırarak Avrupa rekoru kırarak altın madalya sahibi oldu. Silkmede 172 kilo ve toplamda 317 kiloluk derecelerle 2 gümüş madalya ile Avrupa ikincisi oldu. Sümen, performansı ile 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

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        Galeri

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