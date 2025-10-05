Cizre'de "Melaye Ciziri" paneli düzenlendi

Panele, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, bölge illerindeki üniversitelerden gelen akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.

Dicle Nehri Kenarında bulunan tarihi Cizre Kalesi mevkisindeki parkta bir dergi öncülüğünde düzenlenen panelde Molla Ahmed-i Ceziri'nin hayatı, divan ve kasideleri anlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.