        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de "Melaye Ciziri" paneli düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:37 Güncelleme: 05.10.2025 - 20:37
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri" paneli düzenlendi.

        Dicle Nehri Kenarında bulunan tarihi Cizre Kalesi mevkisindeki parkta bir dergi öncülüğünde düzenlenen panelde Molla Ahmed-i Ceziri'nin hayatı, divan ve kasideleri anlatıldı.

        Panelde, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şiir ve kasideler okundu.

        Panele, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, bölge illerindeki üniversitelerden gelen akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

