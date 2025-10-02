Şırnak'ta taşıdığı poşette gümrük kaçağı malzeme bulunan şüpheli yakalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde taşıdığı poşette gümrük kaçağı malzeme ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Silopi İlçe Otogarı'nda taşıdığı poşetle otobüse binmek üzere olan bir kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.
Poşette yapılan aramada gümrük kaçağı 400 karton sigara, 8 karton elektronik sigara ucu ve 9 cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
