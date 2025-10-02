Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta taşıdığı poşette gümrük kaçağı malzeme bulunan şüpheli yakalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde taşıdığı poşette gümrük kaçağı malzeme ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 22:26 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:26
        Şırnak'ta taşıdığı poşette gümrük kaçağı malzeme bulunan şüpheli yakalandı
        Şırnak'ın Silopi ilçesinde taşıdığı poşette gümrük kaçağı malzeme ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Silopi İlçe Otogarı'nda taşıdığı poşetle otobüse binmek üzere olan bir kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.

        Poşette yapılan aramada gümrük kaçağı 400 karton sigara, 8 karton elektronik sigara ucu ve 9 cep telefonu bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

