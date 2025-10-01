Cizre'de merdiven altına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş yerinin merdiven altına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş yerinin merdiven altına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kale Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan bir iş yerinin merdiven altında kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.