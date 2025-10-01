Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de merdiven altına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş yerinin merdiven altına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de merdiven altına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş yerinin merdiven altına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kale Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan bir iş yerinin merdiven altında kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, parke taşı çalışmasını inceledi
        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, parke taşı çalışmasını inceledi
        Yavrusu kurtarılırken anne kedinin bölgede bekleyişi kamerada
        Yavrusu kurtarılırken anne kedinin bölgede bekleyişi kamerada
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 98 şüpheliye işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 98 şüpheliye işlem yapıldı
        Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şırnak'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şırnak'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı