Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Etkinlik kapsamında öğrencilerle eğitici trafik uygulaması yapıldı, temel trafik işaretleri ve güvenli yaya davranışları uygulamalı olarak anlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek polislik mesleği, genel güvenlik kuralları ve trafik bilinci konularında öğrencileri bilgilendirdi.

