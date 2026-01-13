Habertürk
Habertürk
        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

        Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Zübeyde Hanım Anaokulunda etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:46
        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Zübeyde Hanım Anaokulunda etkinlik düzenledi.

        Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek polislik mesleği, genel güvenlik kuralları ve trafik bilinci konularında öğrencileri bilgilendirdi.

        Etkinlik kapsamında öğrencilerle eğitici trafik uygulaması yapıldı, temel trafik işaretleri ve güvenli yaya davranışları uygulamalı olarak anlatıldı.

