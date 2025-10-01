Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, parke taşı çalışmasını inceledi

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Kösreli köyünde yürütülen parke taşı kaplama çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Partal, çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Partal, çalışmanın köydeki yaşam kalitesini artırmak ve yerleşim alanının modern bir görünüme kavuşması açısından önemli olduğunu söyledi.

Partal, şunları kaydetti:

"KÖYDES projeleri, kırsal mahallelerimizin altyapı sorunlarının çözümünde ve vatandaşlarımıza daha nitelikli bir yaşam alanı sunmaktaki en önemli araçlarımızdan biridir. Kösreli'deki çalışmalarımız da bu hedefe yönelik olarak titizlikle sürdürülmektedir."