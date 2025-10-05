Şırnak'ta atla gelin alma geleneği yaşatılıyor

AYHAN BABAT - Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir çiftin düğününde "atla gelin alma" geleneği yaşatıldı.

İlçede, binlerce yıllık geçmişe sahip atla gelin alma geleneği zaman zaman çiftler tarafından tercih ediliyor.

Bu gelenek, Şenoba beldesinde evlenmeye karar veren Diljin Kara (21) ve Rızgar Benek (23) çiftinin düğününde de yaşatıldı.

Düğün öncesi kına gecesinde, yöresel kıyafetler giyen yöre halkı bir araya gelerek Kürtçe şarkılar eşliğinde kınayı sumaklı suyla yoğurup hazırladı. Meşalelerin yakıldığı gecede, halaylar çekildi, gelin ve damada kına yakıldı.

Binlerce yıllık geçmişe sahip geleneği yaşatmak için düğün günü gelini babaevinden almak için bir at süslendi.

Ata binen damada, yöresel kıyafetleriyle coşkulu bir kortej oluşturan akrabaları ve davetliler, söyledikleri türkülerle eşlik etti.

Ardından babaevinden alınan gelin, ata bindirildi. Atla damat evine getirilen gelinin önünde "bereket ve sevgi artsın" diye içi para ve şeker bulunan su testisi kırıldı.