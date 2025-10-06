Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı

        Şırnak'ta hakkında kesinleşen hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 22:20 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:20
        Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı
        Şırnak'ta hakkında kesinleşen hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik "Narko Alan" çalışması yürüttü.

        Ekipler, yaptıkları operasyonda hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

