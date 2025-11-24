Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Çiğdem öğretmeni memleket özlemi de kanserle mücadelesi de Şırnak'tan koparamadı

        EKREM PAYAN - Samsunlu öğretmen Çiğdem Bayrak, ilk görev yeri Şırnak'ta, memleketine duyduğu özlem ve kanser hastalığıyla mücadelesine rağmen gönüllü olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiğdem öğretmeni memleket özlemi de kanserle mücadelesi de Şırnak'tan koparamadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKREM PAYAN - Samsunlu öğretmen Çiğdem Bayrak, ilk görev yeri Şırnak'ta, memleketine duyduğu özlem ve kanser hastalığıyla mücadelesine rağmen gönüllü olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı'ndan 2003'te mezun olan Bayrak (49), 2004 yılında Şırnak'a atandı.

        Burada farklı okullarda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Bayrak, 2008'den bu yana idareci olarak hizmet veriyor.

        TOKİ Anaokulu Müdürü olarak görevini sürdüren Bayrak, 15 yıldır da kemik kanseriyle mücadele ediyor.

        Çiğdem öğretmen memleketine ve ailesine duyduğu özleme, kanserle mücadelesine rağmen Şırnak'tan kopamadı.

        Öğretmenliği büyük bir tutkuyla sürdüren Bayrak, göreve ilk başladığı kentte gönüllü olarak hizmet vermeye devam ediyor.

        - "Çocuklarla geçirdiğim zaman en büyük motivasyon kaynağım"

        Bayrak, AA muhabirine, 21 yıl önce atandığı Şırnak'a hizmet sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        İlk yıllarda zorluk yaşasa da bu kente zamanla bağlandığını ifade eden Bayrak, "Önce '2-3 yıl kalıp ya memleketime ya da oraya yakın bir yere giderim' diye düşünmüştüm. Sonrasında buradaki öğrencilerin eğitime ihtiyacı ve burada geçmişte öğretmen sirkülasyonunun fazla olması nedeniyle 'devamlılık şart' diyerek kalmaya karar verdim. İdealist davrandım. Burada mutluyum, kendimi değerli hissediyorum. Buraya aynı zamanda değer kattığımı da düşünüyorum." dedi.

        Öğretmen Bayrak, öğretmenlik ve okul idareciliği görevlerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kendisine verilen görevleri de layıkıyla yapmaya çalıştığını dile getirerek, çocuklara eğitim vermenin, onların yaşamına katkıda bulunmanın, eğitimin ilk basamağında onları okula hazırlamanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

        15 yıl önce kemik kanseri teşhisi konulduğunu anlatan Bayrak, rahatsızlığı nedeniyle son 5 yıldır bastonla yürümek zorunda kaldığını söyledi.

        Tedavisinin sürdüğünü ifade eden Bayrak, "Tedavi sürecim çok az kaldı. Burada beni motive eden şey meslek aşkı. Çocuklarla geçirdiğim zaman, onlara faydalı olabilmek, öğretmen arkadaşlarıma rehberlik edebilmek en büyük motivasyon kaynağım." diye konuştu.

        Bayrak, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlik bir tutku. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, onun ileriki hayatında hatırlayacağı bir insan olmak çok kıymetli. Bunu burada çokça yaşıyorum. 21 yıl önceki öğrencilerimin beni hala hatırlıyor olması tarif edilmez bir duygu. İyi ki öğretmen olmuşum."

        - "Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum"

        TOKİ Anaokulu Müdür Yardımcısı Seda Altınel de 4 yıldır Çiğdem Bayrak ile mesai arkadaşı olduğunu belirtti.

        Öğretmen Bayrak'ın çok idealist, merhametli ve fedakar olduğunu anlatan Altınel, "Kendisi idareci ve öğretmen olmanın ötesinde anne gibi yaklaşımıyla bizlere gerçekten örnek bir insan oldu. 21 yıldır burada görev yapması inanılmaz. Bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Kendisini zamanla tanıdıkça neden burada kaldığını daha iyi anlıyorum. Her zaman şunu söyler; 'Öğretmenler giderse, kim burada görev yapacak, bu öğrencilere ders verecek'. Bu bakış açısı beni çok etkilemişti. Ondan öğreneceğim çok şey var. Kendisiyle uzun yıllar çalışmak isterim." dedi.

        ​​​​​​​

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kazımcan Karataş asistle döndü!
        Kazımcan Karataş asistle döndü!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı denetim
        Şırnak'ta zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı denetim
        Babasına verdiği sözü vasiyet saydı: Öğretmen olup öğrencileri hayallerine...
        Babasına verdiği sözü vasiyet saydı: Öğretmen olup öğrencileri hayallerine...
        İdil-Cizre kara yolunda kaza: 8 yaralı
        İdil-Cizre kara yolunda kaza: 8 yaralı
        Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap...
        Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap...