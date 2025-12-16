Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Paylaşımda, "Ele geçirdiğimiz uyuşturucu ile yüzlerce gencimizi zehirleyeceklerdi. Kararlıyız, uyuşturucu madde tacirleri, torbacılarla ve hemşerilerimizi zehirlemek isteyenlerle mücadelemiz devam edecektir. Şırnak'ın huzuru için 7/24 görev başındayız." ifadeleri kullanıldı.
