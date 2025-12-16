Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 6 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Paylaşımda, "Ele geçirdiğimiz uyuşturucu ile yüzlerce gencimizi zehirleyeceklerdi. Kararlıyız, uyuşturucu madde tacirleri, torbacılarla ve hemşerilerimizi zehirlemek isteyenlerle mücadelemiz devam edecektir. Şırnak'ın huzuru için 7/24 görev başındayız." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"

        Benzer Haberler

        Huzur ve güven tesis edildi, girilmeyen bölgeler halka açıldı Şırnak'ta Kel...
        Huzur ve güven tesis edildi, girilmeyen bölgeler halka açıldı Şırnak'ta Kel...
        Diyarbakır'da öldürülen İlayda'nın katili, 5 ay sonra Şırnak'ta yakalandı
        Diyarbakır'da öldürülen İlayda'nın katili, 5 ay sonra Şırnak'ta yakalandı
        Şırnak'ta 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
        Şırnak'ta 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
        Diyarbakır'daki cinayetin firari şüphelisi Silopi'de yakalandı
        Diyarbakır'daki cinayetin firari şüphelisi Silopi'de yakalandı
        Şırnak'ta bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı
        Şırnak'ta bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı
        Şırnak'ta bir ailenin doğal gaz çilesi 4 yıldır sürüyor
        Şırnak'ta bir ailenin doğal gaz çilesi 4 yıldır sürüyor