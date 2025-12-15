Şırnak'ta bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kanadı kırık halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

İlçenin Ortabağ köyünde yaralı bulunan baykuş Aile Sağlığı Merkezine (ASM) götürüldü.

Burada aile hekimi Seher Sena Elagöz tarafından ilk muayenesi yapılan baykuşun kanadının kırık olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı baykuş tedavi için Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.