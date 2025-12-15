Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde kanadı kırık halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:55 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:55
        Şırnak'ta bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı
        Şırnak'ın Uludere ilçesinde kanadı kırık halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

        İlçenin Ortabağ köyünde yaralı bulunan baykuş Aile Sağlığı Merkezine (ASM) götürüldü.

        Burada aile hekimi Seher Sena Elagöz tarafından ilk muayenesi yapılan baykuşun kanadının kırık olduğu tespit edildi.

        İhbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı baykuş tedavi için Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

