        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:31
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ​​​​​​​ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 7,41 gram metamfetamin, 63,60 gram esrar, 1 gram kokain, 2,69 bonzai, 2 sentetik ecza malzemesi, 3 bong, gümrük kaçağı 180 bin 600 paket sigara, 21 bin 800 elektronik sigara tütünü, 899 litre akaryakıt, 12 kilogram nargile tütünü, 704 elektronik sigara, 176 cep telefonu ve 155 şişe alkol ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

