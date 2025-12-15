Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ​​​​​​​ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 7,41 gram metamfetamin, 63,60 gram esrar, 1 gram kokain, 2,69 bonzai, 2 sentetik ecza malzemesi, 3 bong, gümrük kaçağı 180 bin 600 paket sigara, 21 bin 800 elektronik sigara tütünü, 899 litre akaryakıt, 12 kilogram nargile tütünü, 704 elektronik sigara, 176 cep telefonu ve 155 şişe alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.