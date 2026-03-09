Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta yurda kaçak olarak sokulmak istenen 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir tırda 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta yurda kaçak olarak sokulmak istenen 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir tırda 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi.

        Habur Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir tırda, gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen kontrol ve denetimler kapsamında arama yapıldı.

        Tırın çekici kısmındaki dolabın boşluğu ile araçtaki kişi üzerinde 8 parça halinde 1 kilo 998 gram gümrük kaçağı altın bulundu.

        Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılıkta kullanılan araç ise muhafaza altına alındı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        'Dur' ihtarına uymadı! 10 km'lik kaçışa büyük ceza!
        'Dur' ihtarına uymadı! 10 km'lik kaçışa büyük ceza!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!

        Benzer Haberler

        Düşen bayrağı kepçenin ağzına çıkarak yerine taktılar
        Düşen bayrağı kepçenin ağzına çıkarak yerine taktılar
        Şırnak'ta kar yolları kapattı
        Şırnak'ta kar yolları kapattı
        Habur'da tırda yapılan aramada, yaklaşık 14.6 milyon liralık altın ele geçi...
        Habur'da tırda yapılan aramada, yaklaşık 14.6 milyon liralık altın ele geçi...
        Gabar'da Türkiye'nin enerjisine güç katan kadınlar 8 Mart'ta da görev başın...
        Gabar'da Türkiye'nin enerjisine güç katan kadınlar 8 Mart'ta da görev başın...
        İçişleri Bakanı Çiftçi: Terör ihtimali ortadan kalktıkça bölgenin enerjisi...
        İçişleri Bakanı Çiftçi: Terör ihtimali ortadan kalktıkça bölgenin enerjisi...
        İçişleri Bakanı Çiftçi: "Terörsüz Türkiye süreci büyük bir umut kapısı açıy...
        İçişleri Bakanı Çiftçi: "Terörsüz Türkiye süreci büyük bir umut kapısı açıy...