        Cizre'de çocuklara bayramlık kıyafet desteği

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulunuldu.

        Giriş: 16.03.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesi tarafından "Yetim Gülerse Cizre Güler" proje kapsamında belirlenen yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi.


        Çocuklar aileleriyle geldikleri giyim mağazasında beğendikleri kıyafetleri aldı.

        Çocuklara kıyafet seçiminde yardımcı olan Cizre Müftüsü Süleyman Baran, yaptığı açıklamada, yürütülen projenin hayırseverlerin desteğiyle büyüdüğünü belirtti.


        Baran, "Yetimlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Onların başını okşamak, bayramlarına sevinç katmak bizim görevimizdir. Her yıl ramazan ayında yaklaşık 1000 ile 1200 yetim evladımıza giyim yardımı ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimiz ne kadar destek verirse biz de o kadar çok çocuğumuza ulaşırız. Bu yıl da 1000 evladımızı giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler burada sadece bir köprü vazifesi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı

