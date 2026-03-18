Şırnak'ta selden vatandaşların son anda kurtulmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen sele ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kentte 15 Mart'ta başlayan ve 2 gün süren sağanak, Uludere ilçesindeki Ballı ve Taşdelen köylerinde sele neden oldu.
Yağmur suyu ve dolunun bölgede birikmesi sonucu oluşan selin geldiği anlar, Taşdelen köyü muhtarı Ali Çetin'in evinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, evin avlusuna selin geldiği, bunu fark eden muhtar Çetin ve beraberindeki 7 kişinin kaçarak kurtulduğu görülüyor.
