Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Cizre'de çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla giyim yardımı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Yetimler Vakfı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Cizre'de çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla giyim yardımı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Yetimler Vakfı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.


        İhtiyaç sahibi çocuklar, yakınları ile birlikte bir mağazaya giderek, beğendikleri elbise ve ayakkabıları aldı.


        Yetimler Vakfı Şırnak Temsilcisi Yusuf Özalp, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca hayırseverlerin gönderdiği gıda ve nakdi yardımları çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.


        Özalp, şöyle konuştu:


        "Yetim ve öksüz kardeşlerimizle mağazaya geldik. Hayırseverlerimizin desteğiyle, anneleriyle beraber elbiselerini ve ayakkabılarını mutlu bir şekilde seçtiler. Onlar mutlu olunca biz de mutluk olduk ve bu anlamlı ana şahitlik etmenin de gururunu yaşadık."

        Özalp, yardımlarına devam edeceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

