Şırnak'ta toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak
Şırnak'ta toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Giriş: 17.03.2026 - 14:49
Şırnak'ta toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Şırnak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Ramazan Bayramı süresince şehir içi hizmet araçlarının vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.
Paylaşımda, "Vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber mutlu bayramlar dileriz." ifadesine yer verildi.
