        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 69 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 78 sentetik uyuşturucu hap, 41 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram skunk, 5 bong aparatı, gümrük kaçağı 186 bin paket sigara, 13 bin 600 elektronik sigara tütünü, 122 elektronik sigara, 3 kilogram tütün, 155 çeşitli malzeme ile 26 tabanca şarjörü, tabanca gövdesi ve sahte ehliyet ele geçirildi, 69 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

