Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 69 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 78 sentetik uyuşturucu hap, 41 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram skunk, 5 bong aparatı, gümrük kaçağı 186 bin paket sigara, 13 bin 600 elektronik sigara tütünü, 122 elektronik sigara, 3 kilogram tütün, 155 çeşitli malzeme ile 26 tabanca şarjörü, tabanca gövdesi ve sahte ehliyet ele geçirildi, 69 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​

