Silopi'de Kadir Gecesi dolayısıyla ikramda bulunuldu
Silopi ilçesinde, Türk Kızılay Şırnak Şubesince Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Türk Kızılay ekiplerince Çarşı Camisi önünde camiden çıkan ve yoldan geçen vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram edildi.
Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladığını belirterek, "Bu özel gecenin şehrimize, memleketimize ve vatanımıza huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
