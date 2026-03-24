        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta nevruz etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde nevruz etkinliği yapıldı.

        Giriş: 24.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen programa gelenler, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.

        Yöresel şarkıcıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti, nevruz ateşi yakıldı.

        Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Programa, DEM Parti Şırnak Milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez, Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti İl Başkanı Ramazan Uysal, partililer ve vatandaşlar katıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

