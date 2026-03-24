Adana'da lise öğrencileri Şırnak'ta görev yapan Mehmetçiğe mektup ve atkı gönderdi

Adana'nın Çukurova ilçesinde lise öğrencileri, Şırnak'ta görev yapan Mehmetçiğe mektup ve atkı gönderdi.





Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan askerler için 30 mektup kaleme aldı.



Öğrenciler, duygularını yansıttığı mektuplarla askerlere birer atkı da gönderdi.



Mektup ve atkıları teslim alan askerler, okul yönetimine ve öğrencilere hazırladığı videoyla teşekkür etti, okul yönetimi ve öğrencilere plaket ve Türk bayrağı gönderdi.



Plaket ve Türk bayrağını teslim alan okul yönetimi de okulda görevli öğretmen ve öğrenciler adına Mehmetçiğe teşekkür etti.

