Şırnak'ta meydana gelen çığ dronla görüntülendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ dronla kayda alındı. İlçeye bağlı Gülyazı köyü kırsalında yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede yüksek kesimlerde biriken kar nedeniyle çığ meydana geldi. Çığın meydana geldiği bölge dronla görüntülendi. Görüntüde, yüksek kesimlerde biriken karın çığ olarak yerleşim yerinin yakınına kadar düştüğü görülüyor. Yetkililer, bölgede benzer olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

